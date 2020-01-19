Збирали на відпочинок? Заворотнюк з чоловіком "засікли" в Таїланді (фото)

Анастасія Заворотнюк відпочиває в Таїланді (колаж: РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк, на думку російських видань, обдурила своїх шанувальників

Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді. Таку новину з ексклюзивними знімками опублікувало видання "Версія.Інфо".

Інформацію про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" ніжиться на пляжі та купається в сонячних ваннах на узбережжі Таїланду, поширили й інші видання. Разом з тим, поширюються фотографії, які нібито доводять заяви ЗМІ. Насправді, на знімках практично неможливо розгледіти обличчя відпочиваючих через те, що фото зроблено на дуже далекій відстані.

Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні", а в її супутнику – Чернишова.

Відпочиваючі на пляжі Таїланду (фото: versiya.info)

У мережі висловили своє невдоволення заявою, що не має достатніх доказів:

Нісенітниця повна. Якщо онкологія навіть на позитивній динаміці, жодного пляжу бути не може!

А ще на цій фотці були помічені Елвіс Преслі, Володимир Ульянов і, звичайно ж, Тутанхамон в обіймах з Нефертіті.

Якщо придивитися, то можна побачити й Кобзона.

Так, це безсумнівно вони. Я дізнався по родимці між другим і третім пальцем.

Нісенітниця! Але навіть якщо вона, то кому яке діло?

Хто ці брехливі "новини" клепає? За останній рік не було жодного фото Заворотнюк і, тим більше, відео... Ясно, що серйозно хворіє, не хочуть показувати її хворою... Також і покійну Фріске приховували...

Невже у людей вистачає совісті безпардонно обмовляти людей?

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з приватної клініки у Підмосков'ї, через те, що медики не можуть їй нічим допомогти. У цьому медичному закладі актриса проходила реабілітацію протягом останніх кілька місяців після хірургічної операції.