Збирали на відпочинок? Заворотнюк з чоловіком "засікли" в Таїланді (фото)

Анастасія Заворотнюк, на думку російських видань, обдурила своїх шанувальників
Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді. Таку новину з ексклюзивними знімками опублікувало видання "Версія.Інфо".
Інформацію про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" ніжиться на пляжі та купається в сонячних ваннах на узбережжі Таїланду, поширили й інші видання. Разом з тим, поширюються фотографії, які нібито доводять заяви ЗМІ. Насправді, на знімках практично неможливо розгледіти обличчя відпочиваючих через те, що фото зроблено на дуже далекій відстані.
Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні", а в її супутнику – Чернишова.
Відпочиваючі на пляжі Таїланду (фото: versiya.info)
У мережі висловили своє невдоволення заявою, що не має достатніх доказів:
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з приватної клініки у Підмосков'ї, через те, що медики не можуть їй нічим допомогти. У цьому медичному закладі актриса проходила реабілітацію протягом останніх кілька місяців після хірургічної операції.