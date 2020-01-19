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Збирали на відпочинок? Заворотнюк з чоловіком "засікли" в Таїланді (фото)

STYLERПерсони    19.01.2020 - 10:58
Збирали на відпочинок? Заворотнюк з чоловіком "засікли" в Таїланді (фото)
Анастасія Заворотнюк відпочиває в Таїланді (колаж: РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк, на думку російських видань, обдурила своїх шанувальників

Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді. Таку новину з ексклюзивними знімками опублікувало видання "Версія.Інфо".

Інформацію про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" ніжиться на пляжі та купається в сонячних ваннах на узбережжі Таїланду, поширили й інші видання. Разом з тим, поширюються фотографії, які нібито доводять заяви ЗМІ. Насправді, на знімках практично неможливо розгледіти обличчя відпочиваючих через те, що фото зроблено на дуже далекій відстані.

Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні", а в її супутнику – Чернишова.

Відпочиваючі на пляжі Таїланду (фото: versiya.info)

У мережі висловили своє невдоволення заявою, що не має достатніх доказів:

  • Нісенітниця повна. Якщо онкологія навіть на позитивній динаміці, жодного пляжу бути не може!
  • А ще на цій фотці були помічені Елвіс Преслі, Володимир Ульянов і, звичайно ж, Тутанхамон в обіймах з Нефертіті.
  • Якщо придивитися, то можна побачити й Кобзона.
  • Так, це безсумнівно вони. Я дізнався по родимці між другим і третім пальцем.
  • Нісенітниця! Але навіть якщо вона, то кому яке діло?
  • Хто ці брехливі "новини" клепає? За останній рік не було жодного фото Заворотнюк і, тим більше, відео... Ясно, що серйозно хворіє, не хочуть показувати її хворою... Також і покійну Фріске приховували...
  • Невже у людей вистачає совісті безпардонно обмовляти людей?

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з приватної клініки у Підмосков'ї, через те, що медики не можуть їй нічим допомогти. У цьому медичному закладі актриса проходила реабілітацію протягом останніх кілька місяців після хірургічної операції.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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