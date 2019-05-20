Собирала сердце по кусочкам: Меган Маркл была отвергнута популярным певцом

Меган Маркл была любительницей пофлиртовать до знакомства с Гарри. Так ранее герцогиня пыталась пообщаться с певцом Мэттом Кардлом, который после победы на британском шоу X Factor в 2010 году добился большой популярности. Однако тот ее отверг. Об этом информирует The Sun.

В 2015 году Мэтт стал подписчиком Меган в соцсетях, так как ему нравился телесериал "Форс-мажоры", где она играла одну из главных ролей. Мэтт был весьма удивлен, когда актриса сама написала ему, выразив свое восхищение от выступления на шоу талантов.

Мэтт не мог поверить, что такая голливудская звезда, как Меган, могла о нем знать. Они начали болтать онлайн, а потом она предложила встретиться лично по ее приезду в Лондон. Однако к тому времени Мэтт встретил свою нынешнюю девушку Эмбер, с которой у него завязались серьезные отношения и он начал игнорировать все письма актрисы.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Меган данный факт огорчил, но на этом она останавливаться не стала, поскольку главной ее целью было подыскать себе в бойфренды британца, что она и пыталась сделать каждый раз, когда выпадала такая возможность.

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