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Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи: все подробности

STYLERПерсоны    18.05.2019 - 08:38
Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи: все подробности
Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи (фото: GettyImages)

Сын Меган Маркл поможет герцогине решить важный вопрос

Меган Маркл может избавиться от некоторых трудностей благодаря ребенку, который родился буквально недавно - 6 мая. Так, она может навсегда распрощаться с имиджем "трудной герцогини".

Ранее британские таблоиды пестрили новостями о требовательном отношении Меган Маркл к работникам либо же о вечных скандалах с Кейт Миддлтон и другими членами королевской семьи.

На контрасте со всегда сдержанной и аристократичной Кейт, герцогиня Сассекская действительно выглядит взбалмошной и сварливой. Однако есть мнение, что рождение первенца должно изменить отношение британцев к жене принца Гарри.

Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи: все подробностиМеган Маркл (фото: GettyImages)

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Эрик Шиффер, глава Reputation Management Consultants - компании, помогающей восстановить потерянную репутацию организациям, брендам и частным лицам. По словам эксперта, отношение публики к герцогине Меган, вероятнее всего, изменит Арчи.

Он отметил: "Королевские дети обладают властью объединять народ. Первенец может погасить пламя гнева вокруг скандальной герцогини Сассекской и создать ореол позитива вокруг королевской семьи".

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри нашли няню для Арчи. Однако новоиспеченные родители не торопятся нанимать шеф-повара и команду сотрудников в свой новый семейный дом.

Ранее главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

Кстати, в жизни герцогини произошли колоссальные изменения. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.

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