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В полном сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали новыми семейными снимками

STYLERПерсоны    20.05.2019 - 07:59
В полном сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали новыми семейными снимками
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские опубликовали трогательные фото

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали милые семейные снимки, проанонсировав ежегодную выставку Королевского общества садоводов, которая пройдет с 21 по 25 мая в Лондоне. Соответсвующая публикация размещена в соцсети Instagram на странице kensingtonroyal.

На Chelsea Flower Show будет представлен сад, спроектированный Кейт Миддлтон и ландшафтными дизайнерами Андре Дэвисом и Адамом Уайтом.

"Я очень надеюсь, что лесной массив, который мы создали, вдохновит семьи, детей и сообщества больше бывать на свежем воздухе, наслаждаться природой и проводить время с пользой", - сказала герцогиня.

 

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Кроме того, Кейт отметила, что природа играет крайне важную роль в жизни детей, особенно в ранние годы жизни. "Я уверена, что то время, которое мы проводим на свежем воздухе, будучи детьми, может повлиять на наше здоровое и счастливое будущее", - добавила Миддлтон.

Напомним, что Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы.

Мы сообщали, что Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи.

А также о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые долгое время удерживались от поездки к Меган Маркл и принцу Гарри, наконец-то свершили задуманное.

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