Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробности

Королева Елизавета II (flickr.com/bcgovphotos)

Королева посетила свадьбу Габриэллы Винздор

Елизавета II стала почетной гостьей свадьбы, для которой она выбрала яркий образ цвета фуксии. Королева Великобритании удивила необычным образом, в котором наведалась на торжество леди Габриэллы Виндзор.

18 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоялось торжество, похожее на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась около года назад.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

На небольшую свадебную церемонию прибыли только ближайшие родственники новоиспеченных супругов. Королева вместе со своим супругом принцем Филиппом тоже относятся к ближайшим и присутствовали на важном событии.

К слову, королева затмила даже невесту. Она выбрала образ цвета фуксии. На королеве идеально выглядело твидовое пальто ниже колен, цветочное платье и традиционную шляпку с цветочной композицией и белые перчатки. Ее образ дополнили черные туфли и сумочка.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

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