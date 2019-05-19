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Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробности

STYLERПерсоны    19.05.2019 - 12:15
Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробности
Королева Елизавета II (flickr.com/bcgovphotos)

Королева посетила свадьбу Габриэллы Винздор

Елизавета II стала почетной гостьей свадьбы, для которой она выбрала яркий образ цвета фуксии. Королева Великобритании удивила необычным образом, в котором наведалась на торжество леди Габриэллы Виндзор.

18 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоялось торжество, похожее на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась около года назад.

Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробностиФото: (instagram.com/theroyalfamily)

На небольшую свадебную церемонию прибыли только ближайшие родственники новоиспеченных супругов. Королева вместе со своим супругом принцем Филиппом тоже относятся к ближайшим и присутствовали на важном событии. 

К слову, королева затмила даже невесту. Она выбрала образ цвета фуксии. На королеве идеально выглядело твидовое пальто ниже колен, цветочное платье и традиционную шляпку с цветочной композицией и белые перчатки. Ее образ дополнили черные туфли и сумочка.

Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробностиФото: (instagram.com/theroyalfamily)

Напомним, что Меган Маркл планирует устранить свою проблему с помощью Арчи.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри нашли няню для Арчи. Однако новоиспеченные родители не торопятся нанимать шеф-повара и команду сотрудников в свой новый семейный дом.

Ранее главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

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