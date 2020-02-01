Собаку за газ: пенсионерка ответила "слуге народа" после скандального совета

Евгений Брагар попал в скандал из-за совета пенсионерке продать собаку (коллаж РБК-Украина)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар попал под волну критики из-за высказывания в прямом эфире

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в скандал после совета пенсионерке продать свою собаку, чтобы была возможность заплатить за коммуналку. Данная фраза прозвучала в прямом эфире одного из ток-шоу, после чего вызвала в обществе массу возмущения.

Сам депутат уже принес свои извинения и признал, что выразился не совсем корректно, и как новый человек в политике еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Также 25-летний заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

В "Слуге народа" также прокомментировали неоднозначный совет и извинились за однопартийца.

Звонившая в студию женщина спрашивала у политика, как за 2 тысячи гривен пенсии можно расчитаться за газ и также его доставку - 1953 гривен и 154 гривен соответственно - если субсидии не хватает, мужа у нее нет и помощь со средствами ждать неоткуда.

Тогда Брагар дал неожиданный совет, что если у нее во дворе есть собака элитной породы, можно ее продать и спокойно заплатить за "голубое топливо".

Как выяснилось, пес пенсионерки совсем уже старенький и продавать его женщина не намерена. Любовь Павловна Колючая из Аджамки Кировоградской области в комментарии местному изданию "Мой Кропивницкий" призналась, что внезапная знаменитость стала для нее сюрпризом.

Пенсионерка рассказала, что ее питомцу по кличке Шарик уже 14 лет.

"А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - призналась она.

Женщина довольно резко ответила политику на скандальный совет: "Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять".

Любовь Павловна объяснила, что имеет 31 год стажа работы диспетчером на автовокзале, и получает ровно 2 тысячи гривен пенсии. Ее субсидия "скостила" за тепло около 200 гривен.