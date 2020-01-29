В Украине хотят ввести "новый" налог: будут платить даже заключенные

Кабмин решил расширить круг плательщиков ЕСВ

Кабмин решил обложить налогом украинские тюрьмы

Кабинет министров Украины хочет взимать налог ЕСВ (единый социальный взнос для предпринимателей) с украинских заключенных. Такую инициативу предложило правительство в законопроекте № 2790, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Кабмин предлагает выделить в отдельную категорию плательщиков ЕСВ предприятия, организации, учреждения и прочие юридические лица, которые в своей деятельности используют труд осужденных. При этом ЕСВ будет начисляться не с минимальной зарплаты, а с фактической, которую получает осужденный.

В пояснительной записке указано, что заключенные не могут получать "минималку", поскольку работают неполный рабочий день и, соответственно, не выполняют норму выработки.

Целью нового законопроекта "создание условий для организации привлечения осужденных к труду и уменьшения финансовой нагрузки на фонд оплаты труда учреждений исполнения наказаний и предприятий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

При этом Единый социальный взнос устанавливается в размере 22% базы начисления единого взноса, что предусмотрено частью пятой статьи 8 Закона.

Напомним, что украинским водителям хотят увеличить штрафы до 85 тысяч, а за некоторые нарушения возможен даже арест и конфискация автомобиля.