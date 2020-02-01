"Слуга народа" оскандалился в прямом эфире из-за совета пенсионерке, как заплатить за коммуналку

Евгений Брагар (Фото: скриншот)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар своим высказыванием вызвал бурную реакцию в сети, и позже принес извинения

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Так политик ответил на вопрос женщины, которая позвонила в студию с вопросом - как она может расчитаться за газ, если денег не хватает.

Рекомендация прозвучала в эфире ток-шоу "Голос народа" на канале "112. Украина".

Любовь Павловна из Аджанки в Кировоградской области рассказала, что она получает пенсию 2 тысячи гривен, а в этом месяце ей пришла платежка 1953 гривен за "голубое топливо", плюс еще 154 гривен - за транспортировку.

"Оформляйте субсидию. У вас есть субсидия?" - поинтересовались гости передачи.

Женщина ответила утвердительно, но подчеркнула, что ее совершенно не хватает, чтобы иметь возможность расплатиться за коммунальные услуги: "А что с той субсидии?"

Пенсионерка живет одна, у нее нет мужа, в квартире больше никто не зарегистрирован.

"Пусть депутат объяснит. Мы его избирали для чего?" - задала она вопрос Брагару.

"Прожить в таких условиях действительно сложно. Но мы еще не знаем, если ли у нее какое-либо имущество... Если там собака элитной породы во дворе - то может ее продать в любой момент и заплатить за газ", - сказал нардеп.

Также политик привел в пример такие ситуации, когда человек имеет несколько машин, а затем оформляет себе еще и субсидию - "то это неприемлемо".

Рекомендация Брагара вызвала в сети массу возмущений и критики. Позже нардеп в своем Facebook извинился за подобное высказывание "продайте собаку - оплатите коммуналку".

Он заявил, что новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы, а лишь хотел обратить внимание на несправедливость, когда люди имеют высокие доходы, ведут роскошную жизнь и получают субсидии.

Депутат уточнил, что вопрос субсидий очень деликатный и требует особого внимания со стороны государства.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку и заплтить за газ