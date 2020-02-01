Собаку за газ: пенсіонерка відповіла "слузі народу" після скандальної поради

Євген Брагар потрапив у скандал через пораду пенсіонерці продати собаку (колаж РБК-Україна)

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар потрапив під хвилю критики через висловлювання в прямому ефірі

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар потрапив у скандал після поради пенсіонерці продати свою собаку, щоб була можливість заплатити за комуналку. Ця фраза прозвучала в прямому ефірі одного з ток-шоу, після чого викликала хвилю обурення в суспільстві.

Сам депутат вже приніс свої вибачення і визнав, що висловився не зовсім коректно, і як нова людина в політиці ще не навчився відповідати на чутливі питання. Також 25-річний заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова наголосив, що нікого не хотів образити.

У "Слузі народу" також прокоментували неоднозначну пораду і вибачилися за однопартійця.

Жінка, яка дзвонила в студію, питала у політика, як за 2 тисячі гривень пенсії можна розрахуватися за газ і його доставку - 1953 гривень та 154 гривень відповідно - якщо субсидії не вистачає, чоловіка в неї немає і допомогу із коштами чекати нізвідки.

Тоді Брагар дав несподівану пораду, що якщо у неї у дворі є собака елітної породи, її можна продати і спокійно заплатити за "блакитне паливо".

Як з'ясувалося, пес пенсіонерки зовсім вже старенький і продавати його жінка не має наміру. Любов Павлівна Колюча з Аджамки Кіровоградської області у коментарі місцевому виданню "Мій Кропивницький" зізналася, що раптова знаменитість стала для неї сюрпризом.

Пенсіонерка розповіла, що її песику по кличці Шарик вже 14 років.

"А собаки більше 15 років не живуть. Тому продавати немає що", - зізналася вона.

Жінка досить різко відповіла політику на скандальну пораду: "Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще. Якщо не вміють керувати".

Любов Павлівна пояснила, що має 31 рік стажу роботи диспетчером на автовокзалі, і отримує рівно 2 тисячі гривень пенсії. Її субсидія "скостила" за тепло близько 200 гривень.