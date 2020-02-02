Собаку за газ: найден прославившийся пес пенсионерки

Евгений Брагар от фракции "Слуга народа" сделал скандальное заявление, посоветовав пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить газ. Высказывание нардепа сильно возмутило украинцев, и ему пришлось извиниться.

Кроме того, журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар в эфире одного из украинских телеканалов. Также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины.

Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

Любовь Павловна с собакой (фото: strana.ua)

Напомним, что пенсионерка пожаловалась на высокие тарифы на газ, и сказала, что денег не хватает даже с субсидией, на что Брагар ответил, если у нее дома есть собака элитной породы, то она может продать ее и заплатить за газ.

Собака пенсионерки (фото: strana.ua)

Напомним, что украинцы начали получать новые платежки за газ, которых теперь стало две. Одна приходит за использование газа, а вторая - за его доставку. При этом с 1 января года тарифы за доставку "голубого топлива" выросли на 46%, а с 1 июля доставка газа еще подорожает на 20%.

Цена за доставку газа зависит от дальности его транспортировки. При этом самая дешевая доставка будет в столице Украины, а самая дорогая – во Львовской области. Платежки за доставку газа будут приходить на месяц раньше, чем за его потребление.