ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неожиданно для всех: как "слуга народа" сплотил украинцев (фото)

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 12:43
Неожиданно для всех: как "слуга народа" сплотил украинцев (фото)
Евгений Брагар дал скандальный совет - реакция украинцев

Евгений Брагер извинился перед украинцами за неуместную шутку

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар в одном из ток-шоу посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы была возможность заплатить за коммуналку. Фраза вызвала недоумение со стороны украинцев, а потому депутат был вынужден извиниться.

Так, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата, обозначив, что высказывание было "абсолютно некорректное". Виновник скандала также извинился за свои слова и заверил, что не хотел никого обидеть.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии… Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", - заявил он.

Факт того, что Брагарь лично попросил прощения украинцев не остановил, они не прекращают шутить на тему оплаты коммунальных услуг собаками и прочими животными.

Евгений Брагар дал скандальный совет - реакция украинцев

Собаку за газ: пенсионерка ответила "слуге народа" после скандального совета "Слуга народа" оскандалился в прямом эфире из-за совета пенсионерке, как заплатить за коммуналку
Новости Украины Слуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь