Неожиданно для всех: как "слуга народа" сплотил украинцев (фото)

Евгений Брагар дал скандальный совет - реакция украинцев

Евгений Брагер извинился перед украинцами за неуместную шутку

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар в одном из ток-шоу посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы была возможность заплатить за коммуналку. Фраза вызвала недоумение со стороны украинцев, а потому депутат был вынужден извиниться.

Так, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата, обозначив, что высказывание было "абсолютно некорректное". Виновник скандала также извинился за свои слова и заверил, что не хотел никого обидеть.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии… Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", - заявил он.

Факт того, что Брагарь лично попросил прощения украинцев не остановил, они не прекращают шутить на тему оплаты коммунальных услуг собаками и прочими животными.

Евгений Брагар дал скандальный совет - реакция украинцев