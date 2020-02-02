Собаку за газ: знайдений пес пенсіонерки, який вже прославився

Євген Брагар від фракції "Слуга народу" зробив скандальну заяву, порадивши пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити газ. Висловлювання нардепа сильно обурило українців, і йому довелося вибачитися.

Крім того, журналісти знайшли бабусю, з якою розмовляв Брагар в ефірі одного з українських телеканалів. Також вдалося зняти пса, який живе у дворі у жінки.

Любов Павлівна проживає в Кіровоградській області. Її пса звуть Шарік, і він явно не елітної породи. Також з бабусею ще живе кіт.

Любов Павлівна з собакою (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що пенсіонерка поскаржилася на високі тарифи на газ, і сказала, що грошей не вистачає навіть із субсидією, на що Брагар відповів, якщо у неї вдома є собака елітної породи, то вона може продати її і заплатити за газ.

Собака пенсіонерки (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що українці почали отримувати нові платіжки за газ, яких тепер стало дві. Одна приходить за використання газу, а друга - за його доставку. При цьому з 1 січня року тарифи за доставку "блакитного палива" зросли на 46%, а з 1 липня доставка газу ще подорожчає на 20%.

Ціна за доставку газу залежить від дальності його транспортування. При цьому сама дешева доставка буде в столиці України, а найдорожча – у Львівській області. Платіжки за доставку газу будуть приходити на місяць раніше, ніж за його споживання.