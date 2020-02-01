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Новые платежки за газ: как изменилась оплата для украинцев

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 08:34
Новые платежки за газ: как изменилась оплата для украинцев
Платежки за газ (фото: РБК-Украина)

Украинцам начали приходить новые платежки за газ

Платежки за газ начнут приходить украинцам в новом формате. Люди будут получать две платежки: за использованный газ, и за его доставку. При этом с нового года тарифы выросли на 46%, а с 1 июля еще подорожают на 20%.

Тариф за доставку газа будет зависеть от дальности его транспортировки. Так самая дешевая доставка будет в Киеве, а самая дорогая – во Львовской области. В Киеве 1 кубометр газа с доставкой будет стоить 6,19 гривен, а во Львовской области - 8,24 гривны.

Платеж за доставку газа будет рассчитываться на основании потребления за прошлый год. При этом платежки за доставку газа будут приходить на месяц раньше, чем платежки за его потребление. Об этом сообщает "КП в Украине".

Сейчас украинцам рассылаются платежки за январь. Поэтому, в феврале надо будет оплатить сразу две квитанции по доставке газа - за январь и февраль.

Жители Киева уже столкнулись с проблемой оплаты счетов за доставку газа. Из-за того, что большинство квартир платят за газ по нормам потребления, их счета оказались небольшими – менее 2 гривен. А большинство сервисов для оплаты в сети не принимают такие маленькие суммы.

Напомним, что с января 2020 года цены на отопление в Украине изменились. Во многих городах после перерасчета тарифов произошло снижение тарифов, но не все населенные пункты попали в этот список.

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