Як виглядає найвищий у світі пес із Книги рекордів Гіннеса: вражаючі фото

Історія великого пса

ередній німецький дог-самець має зріст у загривку близько 0,76 м.

Кевін живе у Західному Де-Мойні, штат Айова, США, зі своїми люблячими господарями Трейсі та Роджером Вулфами та їхніми дітьми Олександром (12 років), та Авой (10 років). Кевін є частиною великої зграї, з ним також живуть три собаки та чотири кішки, а також кури, кози та коні.

Рекордсмен Кевін зі своєю родиною ( guinnessworldrecords.com)

Кевін на прогулянці ( guinnessworldrecords.com)

Сім'я не планувала заводити ще одного німецького дога після смерті попередника Кевіна, але коли приятель розповів їм про новонароджених цуценят, вони не змогли встояти.

Ім'я майбутнього велетня спало їм на думку, коли вони дивилися сімейну різдвяну класику "Один вдома", де восьмирічний Кевін успішно захищає свій будинок від наполегливих грабіжників.

Трейсі пояснила, що пес ріс швидко і всі були впевнені, що він був одним із найбільших собак, яких всі бачили на той час, коли йому виповнився рік.

Ніжна душа величезного пса

найстрашніша річ, яку він коли-небудь бачив.

"Насправді він боїться більшості речей. Він боїться вакууму. Він не дозволить йому наблизитися ближче ніж на шість футів! Він стрибатиме і бігтиме, щоб уникнути цього" - поділилася Трейсі.

Кевін у ванній кімнаті ( guinnessworldrecords.com)

Судячи з усього, великий Кев іноді може змусити інших цуценят нервувати через свій великий зріст, але, незважаючи на це, він милий і ніжний з ними, час від часу присідаючи і повзаючи, щоб опуститися до їхнього рівня.

Трейсі сказала, що у 12-річного Олександра особливо сильний зв'язок із Кевіном, і що вони були друзями із самого початку. Багато вечорів вони лежали разом на "дивані Кевіна".

Пес виріс неймовірно величезним (

Особливості характеру

Кевін з господаркою на дивані ( guinnessworldrecords.com)

Кевін і поні практично одного розміру ( guinnessworldrecords.com)