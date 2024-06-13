Как выглядит самый высокий в мире пес из Книги рекордов Гиннеса: впечатляющие фото

История большого пса

редний немецкий дог-самец имеет рост в холке около 0,76 м.

Кевин живет в Западном Де-Мойне, штат Айова, США, со своими любящими хозяевами Трейси и Роджером Вулфами и их детьми Александром (12 лет), и Авой (10 лет). Кевин является частью большой стаи, с ним также живут три собаки и четыре кошки, а также куры, козы и лошади.

Рекордсмен Кевин со своей семьей (guinnessworldrecords.com)

Кевин на прогулке (guinnessworldrecords.com)

Семья не планировала заводить еще одного немецкого дога после смерти предшественника Кевина, но когда приятель рассказал им о новорожденных щенках, они не смогли устоять.

Имя будущего великана пришло им в голову, когда они смотрели семейную рождественскую классику "Один дома", где восьмилетний Кевин успешно защищает свой дом от настойчивых грабителей.

Трейси объяснила, что пес рос быстро и все были уверены, что он был одной из самых больших собак, которых все видели к тому времени, когда ему исполнился год.

Нежная душа огромного пса

самая страшная вещь, которую он когда-либо видел.

"На самом деле он боится большинства вещей. Он боится вакуума. Он не позволит ему приблизиться ближе чем на шесть футов! Он будет прыгать и бежать, чтобы уйти от этого" - поделилась Трейси.

Кевин в ванной комнате (guinnessworldrecords.com)

Судя по всему, большой Кев иногда может заставить других щенков нервничать из-за своего большого роста, но, несмотря на это, он мил и нежен с ними, время от времени приседая и ползая, чтобы опуститься до их уровня.

Трейси сказала, что у 12-летнего Александра особенно сильная связь с Кевином, и что они были друзьями с самого начала. Многие вечера они лежали вместе на "диване Кевина".

Пес вырос невероятно огромным (

Особенности характера

Кевин с хозяйкой на диване (guinnessworldrecords.com)

Кевин и пони практически одного размера (guinnessworldrecords.com)