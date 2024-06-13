Как выглядит самый высокий в мире пес из Книги рекордов Гиннеса: впечатляющие фото

Трехлетний пес Кевин, проживающий в Западном Де-Мойне, штат Айова, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Guinness World Records.
редний немецкий дог-самец имеет рост в холке около 0,76 м.
Кевин живет в Западном Де-Мойне, штат Айова, США, со своими любящими хозяевами Трейси и Роджером Вулфами и их детьми Александром (12 лет), и Авой (10 лет). Кевин является частью большой стаи, с ним также живут три собаки и четыре кошки, а также куры, козы и лошади.
Рекордсмен Кевин со своей семьей (guinnessworldrecords.com)
Кевин на прогулке (guinnessworldrecords.com)
Семья не планировала заводить еще одного немецкого дога после смерти предшественника Кевина, но когда приятель рассказал им о новорожденных щенках, они не смогли устоять.
Имя будущего великана пришло им в голову, когда они смотрели семейную рождественскую классику "Один дома", где восьмилетний Кевин успешно защищает свой дом от настойчивых грабителей.
Трейси объяснила, что пес рос быстро и все были уверены, что он был одной из самых больших собак, которых все видели к тому времени, когда ему исполнился год.
самая страшная вещь, которую он когда-либо видел.
"На самом деле он боится большинства вещей. Он боится вакуума. Он не позволит ему приблизиться ближе чем на шесть футов! Он будет прыгать и бежать, чтобы уйти от этого" - поделилась Трейси.
Кевин в ванной комнате (guinnessworldrecords.com)
Судя по всему, большой Кев иногда может заставить других щенков нервничать из-за своего большого роста, но, несмотря на это, он мил и нежен с ними, время от времени приседая и ползая, чтобы опуститься до их уровня.
Трейси сказала, что у 12-летнего Александра особенно сильная связь с Кевином, и что они были друзьями с самого начала. Многие вечера они лежали вместе на "диване Кевина".
Пес вырос невероятно огромным (
Кевин с хозяйкой на диване (guinnessworldrecords.com)
Кевин и пони практически одного размера (guinnessworldrecords.com)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Guinness World Records, видання Daily Star.