Прикордонник зустрівся з вірним псом після 2 років полону: емоційне відео
Український прикордонник Андрій, який два роки був у російському полоні, нарешті зустрівся зі своїм чотирилапим помічником Ремом. І їхня емоційна зустріч розчулила мережу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної прикордонної служби в Faceook.
Відомо, що у 2022 році, коли війна охопила Україну, наш військовий вийшов з оточеного заводу Ілліча в Маріуполі, тримаючи Рема на руках.
Після Маріуполя Андрій і Рем пройшли через пекло Сартани та Оленівки, ділячи на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна - невідомість.
І ось нарешті, через два роки, чоловік зустрівся зі своїм вірним другом та помічником!
Відео, яке зафіксувало цю зворушливу зустріч, вже розлетілося мережею.
Українці не стримують емоцій, коментуючи ці зворушливі кадри:
- Немає відданості меж!
- Відданість без меж
- Тепер друзі разом!
- Дай боже, щоб більше не розлучалися
- Сльози навертаються на очі…
- Зворушливий приклад вірності та любові.
- Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!
- Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби
Зазначимо, що собаки відомі своєю вірністю та відданістю господарям. Вони можуть формувати міцні емоційні зв'язки з людьми і протягом тривалого часу пам'ятати про них.
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Раніше слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яку окупанти близько двох років утримували в полоні, показала фото з наслідками тортур та звернулася до росіян з "побажанням".