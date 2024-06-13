Как выглядит самый высокий в мире пес из Книги рекордов Гиннеса: впечатляющие фото

Трехлетний пес Кевин, проживающий в Западном Де-Мойне, штат Айова, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Guinness World Records .

История большого пса

Немецкий дог завоевал титул рекордсмена после того, как его длина от ступней до холки составила 0,97 м. Это средний рост трехлетнего ребенка. С редний немецкий дог-самец имеет рост в холке около 0,76 м.

Кевин живет в Западном Де-Мойне, штат Айова, США, со своими любящими хозяевами Трейси и Роджером Вулфами и их детьми Александром (12 лет), и Авой (10 лет). Кевин является частью большой стаи, с ним также живут три собаки и четыре кошки, а также куры, козы и лошади.

Рекордсмен Кевин со своей семьей ( изображение: guinnessworldrecords.com)

Кевин на прогулке ( изображение: guinnessworldrecords.com)

Семья не планировала заводить еще одного немецкого дога после смерти предшественника Кевина, но когда приятель рассказал им о новорожденных щенках, они не смогли устоять.

Имя будущего великана пришло им в голову, когда они смотрели семейную рождественскую классику "Один дома", где восьмилетний Кевин успешно защищает свой дом от настойчивых грабителей.

Трейси объяснила, что пес рос быстро и все были уверены, что он был одной из самых больших собак, которых все видели к тому времени, когда ему исполнился год.

Кев - потрясающе огромная собака (изображение: dailystar.co.uk)

Нежная душа огромного пса

Трехлетний пес - лучший пример "нежного великана", а пылесос - самая страшная вещь, которую он когда-либо видел.

Даже измерить его для официальной попытки установить рекорд оказалось непросто, так как бедного Кевина напугала измерительная лента.

"На самом деле он боится большинства вещей. Он боится вакуума. Он не позволит ему приблизиться ближе чем на шесть футов! Он будет прыгать и бежать, чтобы уйти от этого" - поделилась Трейси.

Кевин в ванной комнате ( изображение: guinnessworldrecords.com)

Судя по всему, большой Кев иногда может заставить других щенков нервничать из-за своего большого роста, но, несмотря на это, он мил и нежен с ними, время от времени приседая и ползая, чтобы опуститься до их уровня.

Трейси сказала, что у 12-летнего Александра особенно сильная связь с Кевином, и что они были друзьями с самого начала. Многие вечера они лежали вместе на "диване Кевина".

Пес вырос невероятно огромным ( изображение: dailystar.co.uk)

Особенности характера

Трейси, работающая в ветеринарной клинике, говорит, что Кевин будто большой ребенок и часто ведет себя так, будто понятия не имеет, насколько он большой.

"Когда Кевин или любая из моих собак приходят в мою клинику, я ставлю детскую калитку в дверь своего офиса. Таким образом, я смогу держать дверь открытой, но не пускать собак" - рассказывает Трейси.

"Я не думаю, что он осознает, что он такой большой, как он есть. Он постоянно пытается втиснуться в маленькие кровати, сесть на нас сверху и делать все, что делают маленькие собаки" - добавила позже девушка.

Кевин с хозяйкой на диване ( изображение: guinnessworldrecords.com)

Кевин съедает от шести до десяти чашек еды каждый день и сохраняет стройную фигуру, несмотря на то, что он довольно ленивый мальчик.

"Наверное, любимое занятие Кевина - вздремнуть" - шутит Трейси.

Членов семьи часто спрашивают, действительно ли Кевин является лошадью, и Трейси говорит, что люди даже предлагают оседлать его и покататься на нем.

Куда бы он ни пошел, он привлекает много внимания, и ему определенно нравится быть в центре внимания.