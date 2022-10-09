Собака Бліка з Нацгвардії стала чемпіонкою світу: неймовірні фото й історія героїні

Чемпіонат відбувався ще у вересні, однак нещодавно власниця поділилася історією своєї годованиці породи бельгійська вівчарка.

Вікторія Безус - член збірної Кінологічної спілки України, старший лейтенант Національної гвардії України. Вони разом несуть службу в одній з військових частин Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

"Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії та Бліці вперше на змаганнях з IGP пролунав український гімн та замайорів у небі жовто-блакитний прапор!" - говориться в повідомленні Нацгвардії.

Фото: facebook.com/NGUmainpage

"Не я її обрала, а вона мене, бо я планувала собі іншу собаку залишити, але їй завжди хотілося бути зі мною. Вона завжди хотіла сидіти в мене на ручках, гратися",- розповідала Вікторія рамках марафону Єдині новини на ТСН.

Рік тому на змаганнях в Україні Бліка отримала кваліфікацію, це й була перепустка на чемпіонат з дресирування службових собак. Мрію про участь у чемпіонаті ледь не зруйнувало повномасшабне вторгнення.

Проте, ні Бліка, ні її власниця Вікторія навіть не думали здаватися і тому таки вирішили їхати до Чехії на чемпіонат.

"Вона виконувала все так яскраво і настільки чисто, що суддя потім після виступу сказав, що я це відео буду показувати, як навчальне відео для тих, хто вчиться. Він сказав, що він у житті ніколи такого не бачив і що це, мабуть, найкраще виконання цього розділу, яке він тільки в житті бачив", - розповідала кінолог.

Скріншот: ТСН

А конкуренти після змагань підходили до Вікторії і говорили, що у них мурахи по шкірі, і вони такого ніколи не бачили. Загалом Бліка обійшла близько півтори сотні конкурентів.

А ще Бліка допомагає кінологині виховувати її маленького синочка.