Собака Блика из Нацгвардии стала чемпионкой мира: невероятные фото и история героини

Чемпионат проходил еще в сентябре, однако недавно владелица поделилась историей своей питомицы породы бельгийская овчарка.

Виктория Безус – член сборной Кинологического союза Украины, старший лейтенант Национальной гвардии Украины. Они вместе несут службу в одной из воинских частей Северного оперативно-территориального объединения НГУ.

"Это историческая победа для всей Украины, потому что благодаря Виктории и Блике впервые на соревнованиях по IGP раздался украинский гимн и взвился в небе желто-голубой флаг!" – говорится в сообщении Нацгвардии.

Фото: facebook.com/NGUmainpage

"Не я ее выбрала, а она меня, потому что я планировала себе другую собаку оставить, но ей всегда хотелось быть со мной. Она всегда хотела сидеть у меня на ручках, играть",- рассказывала Виктория в рамках марафона Єдині новини на ТСН.

Год назад на соревнованиях в Украине Блика получила квалификацию, это и был пропуск на чемпионат по дрессировке служебных собак. Мечта об участии в чемпионате чуть не разрушила полномасштабное вторжение.

Однако, ни Блика, ни ее владелица Виктория даже не думали сдаваться и решили ехать в Чехию на чемпионат.

"Она выполняла все так ярко и настолько чисто, что судья потом после выступления сказал, что я это видео буду показывать, как обучающее видео для учащихся. Он сказал, что он в жизни никогда такого не видел и что это, пожалуй, лучшее исполнение этой главы, которую он только в жизни видел", - рассказывала кинолог.

Скриншот: ТСН

А конкуренты после соревнований подходили к Виктории и говорили, что у них по коже мурашки, и они такого никогда не видели. В общей сложности Блика обошла около полутора сотен конкурентов.

А еще Блика помогает кинологу воспитывать ее маленького сыночка.