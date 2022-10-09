RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собака Блика из Нацгвардии стала чемпионкой мира: невероятные фото и история героини

Фото: Собака Блика стала чемпионкой (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Собака Блика стала чемпионкой мира по Дрессировке IGP WM FCI 2022 , проходившем в Чехии. Украина победила на соревнованиях впервые за их 30-летнюю историю.

Что известно о чемпионке, читайте ниже в материале Styler.

Чемпионат проходил еще в сентябре, однако недавно владелица поделилась историей своей питомицы породы бельгийская овчарка.

Виктория Безус – член сборной Кинологического союза Украины, старший лейтенант Национальной гвардии Украины. Они вместе несут службу в одной из воинских частей Северного оперативно-территориального объединения НГУ.

"Это историческая победа для всей Украины, потому что благодаря Виктории и Блике впервые на соревнованиях по IGP раздался украинский гимн и взвился в небе желто-голубой флаг!" – говорится в сообщении Нацгвардии.

Фото: facebook.com/NGUmainpage

"Не я ее выбрала, а она меня, потому что я планировала себе другую собаку оставить, но ей всегда хотелось быть со мной. Она всегда хотела сидеть у меня на ручках, играть",- рассказывала Виктория в рамках марафона Єдині новини на ТСН.

Год назад на соревнованиях в Украине Блика получила квалификацию, это и был пропуск на чемпионат по дрессировке служебных собак. Мечта об участии в чемпионате чуть не разрушила полномасштабное вторжение.

Однако, ни Блика, ни ее владелица Виктория даже не думали сдаваться и решили ехать в Чехию на чемпионат.

"Она выполняла все так ярко и настолько чисто, что судья потом после выступления сказал, что я это видео буду показывать, как обучающее видео для учащихся. Он сказал, что он в жизни никогда такого не видел и что это, пожалуй, лучшее исполнение этой главы, которую он только в жизни видел", - рассказывала кинолог.

Скриншот: ТСН

А конкуренты после соревнований подходили к Виктории и говорили, что у них по коже мурашки, и они такого никогда не видели. В общей сложности Блика обошла около полутора сотен конкурентов.

А еще Блика помогает кинологу воспитывать ее маленького сыночка.

Раньше мы писали о псе-талисмане, который предупреждает военных о приближении ракеты.

Также читайте, что собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
собака