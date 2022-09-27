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Краде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісмана

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Рівненська область, Вівторок 27 вересня 2022 17:33
Краде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісмана Собака Лорі сповіщає військових про небезпеку (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Собака Лорі завчасно попереджає українських бійців про ракетну небезпеку. Вона стала талісманом та бойовою подругою 104-ї бригади тероборони Рівненської області.

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, до війська вона пішла разом зі своїм господарем і з домашньої собаки стала службовою. Нині пильнує білоруський кордон і за найменшої небезпеки одразу сповіщає військових.

Лорі - породи бігль. Побратими із бригади дивуються як собака змінилася у війську.

"В Лорі звичайно потенціал розкрився, я сам того не очікував. Вона була до цього звичайна домашня тварина", - каже прикордонник.

Кінолог та боєць за позивним "Хата" розповідає, що саме він взявся за військове виховання Лорі. За його словами, собака примхлива, як всі дівчата, вона ще всіх канонів військової служби не розуміє.

Краде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісманаПрикордонники показали собаку, яка сповіщає їх про ракетний обстріл (скрін)

Він і додає, що попри це, вона старанна та сама опанувала те, чого її не вчили. Зокрема, вона завчасно стала сповіщати про загрозу.

"Коли ракетна небезпека, вона попереджує. Вона починає гавкати, крутитися", - розповідають військові.

Також собака гучно попереджає, якщо бачить незнайомців. А ще Лорі називають позаштатним психологом, ніхто не лишається байдужим, коли їй раптом хочеться побавитись.

Краде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісманаПрикордонники показали собаку, яка сповіщає їх про ракетний обстріл (скрін)

Бійці кажуть, що інколи Лорі може тихенько й печива поцупити, чи після її гостин шкарпеток військові недораховуються. Вона, кажуть, не просто собака, а бойова подруга.

Військові кажуть, що її цікавість до всього навколо розвиватимуть, адже бачать потенціал у виявленні вибухонебезпечних предметів.

Краде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісманаКраде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісманаКраде шкарпетки та попереджає про наближення ракети: військові показала свого пса-талісманаПрикордонники показали собаку, яка сповіщає їх про ракетний обстріл (скрін)

Раніше українські розвідники показували свого пса-талісмана.

Також ми писали, що собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті.

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