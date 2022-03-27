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Собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте

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Воскресенье 27 марта 2022 14:34
Собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте Коллаж РБК-Украина: Собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте
Автор: Светлана Мащенко

Служебная собака по кличке Лея прошла десятки километров в поисках своего друга-кинолога. Сейчас она уже восстановилась и вместе с военными помогает защищать Украину

Историю собаки и ее друга рассказали в dtp.kiev.ua.

Лея - служебная собака из кинологического центра. Там она помогала разыскивать пропавших людей и охранять общественный порядок.

Во время эвакуации после вторжения российских войск собака испугалась взрывов и убежала. Ее разыскивали, но безрезультатно.

Однажды Лея сама нашла своего друга - кинолога Богдан. Животное использовало свои навыки поисковика и прошло десятки километров.

"Голодная и обессилевшая, пришла к нему на позиции. Радости и удивлению Богдана не было предела. Сейчас с собакой все хорошо и она продолжает нести боевую службу вместе с гвардейцами", - говорится в сообщении.

Собака Лея прошла десятки километров, чтобы найти своего друга-кинолога на фронте

Фото: Лея со своим другом (t.me/dtpkievua)

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