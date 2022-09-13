Служебный пес Нацгвардии выиграл чемпионат мира по дрессировке: фото красавицы

Капитан Виктория Безус и ее служебный пес по кличке Блика стали чемпионами мира по дрессировке IGP WM FCI 2022. Виктория и Блика служат в одной из военных частей Северного оперативного-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили на странице Нацгвардии Украины в Facebook.

Чемпионат мира проходил в городе Роуднице-над-Лабой в Чехии. И впервые за всю историю этого чемпионата стала украинка.

Виктория и ее воспитанница Блика продемонстрировали лучшие результаты во всех трех разделах соревнований. В разделе "Послушание" они получили самый высокий балл - В97. Общий балл - 288.

"Это историческая победа для всей Украины, так как благодаря Виктории и Блике впервые на чемпионате IGP прозвучит украинский гимн и будет развеваться в небе желто-голубой флаг!" - отметили в Нацгвардии.

Блика - породы малинуа. И она не первый раз поехала на этот чемпионат. Ранее она тоже показывала отличные результаты.

Фото: Малинуа Блика (Виктория Безус)

"Я знаю, уверена, что своим результатом мы подарили эмоции каждому украинца, который борется за победу своей страны в любом уголке мира, каждый на своем фронте. И только мы понимаем, какой ценой и чего стоит нам наша победа!" - написала Виктория Безус.