Сни можуть стати провісниками смерті: що бачать люди в останні дні життя

Сни можуть стати провісниками смерті (Фото: pixabay.com)

Експерти розповіли, які сни бачать люди незадовго до смерті

Фахівці американського Центру з хоспісної та паліативної допомоги в Буфало зробили неймовірне відкриття. Вони протягом 10 років спостерігали за пацієнтами та виявили, що незадовго до смерті у людей з'являються специфічні сни.

Як зазначили медики, люди після перенесеної клінічної смерті часто розповідають неймовірні історії. Вони за фактом проходять оборотний етап смерті, який є перехідним періодом між життям і біологічною смертю. Деякі бачать тунель зі світлом в кінці нього, у деяких перед очима дійсно проносяться моменти з життя, а деякі навіть встигають зустрітися з померлими родичами. Про це пише видання Dialogs.

Лікар Крістофер Керр з Центру хоспісної та паліативної допомоги займався вивченням сновидінь близько 10 років. Він з'ясував несподівану річ – за кілька тижнів до смерті люди починають бачити дивні сни. І що найдивовижніше – ці сни повторюються із вартою заздрості регулярністю.

За час дослідження було опрацьовано понад 13 тисяч історій хвороби та майже 88% пацієнтів напередодні смерті бачили яскраві й незабутні сни. У 72% випадків люди уві сні спілкувалися зі своїми померлими родичами та друзями й при цьому їх охоплювали теплі почуття. 59% пацієнтів у своїх останніх снах пакували валізи або купували квитки – тобто, збиралися за фактом в останній шлях. Деякі навіть їхали в поїзді або летіли в літаку, а також виявляли в попутниках своїх давно померлих рідних, з якими радо спілкувалися.

29% пацієнтів розповіли, що бачили вві сні своїх близьких і друзів, але виключно живих. 28% - бачили у своїх передсмертних снах різні спогади з минулого, зі свого життя – різні події, які залишили лише приємні спогади.

Виключенням стали діти, що помирають – їм снилися покійні домашні тварини, яких вони впізнавали. Також їм снилися дорослі, але маленькі пацієнти не могли пригадати, хто ці люди.

Як зазначив Крістофер Керр, загадкові сновидіння зазвичай починаються через 10-12 тижнів до смерті. За три тижні зазвичай їх частота починала збільшуватися, а самі картинки ставали насиченішим і яскравішим. Наукового пояснення цього явища у фахівців немає. Цілком можливо, що напередодні смерті в мозку людини починають відбуватися якісь зміни, які призводять до появи таких снів. Однак, як визнавалося більшість пацієнтів – такі картинки дуже сильно заспокоюють людей і сильно знижують страх швидкої смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали відповідь про те, люди з якою групою крові живуть довше.

А також розповідали про те, що лікарі назвали симптоми хвороби, яка вбиває тисячі жінок.