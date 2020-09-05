Люди с какой группой крови живут дольше: ученые дали точный ответ

Исследование групп крови (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи рассказали, кому генетически повезло прожить дольше

Ученые провели эксперимент, чтобы узнать, обладатели какой группы крови живут дольше всех остальных. Как оказалось, больше всех повезло обладателям крови первой группы. Так, люди с этой группой крови живут дольше всех, что объясняется набором антител, антигенов и эритроцитов.

По результатам исследования выяснилось, что обладатели первой группы крови защищены от различных инфекций и стрессов. У них мало шансов заболеть серьезным заболеванием. К тому же их мозг остается активным до глубокой старости. Об этом пишет Lenta.ua.

Ученые также рассказали об особенностях здоровья у людей со второй группой. Как выяснилось, люди со второй группой крови подвержены стрессам и различным ОРВИ. Также у них повышен риск заболевания сахарным диабетом. Обладатели третьей группы больше всего подвержены онкологии, отиты и ангины. Люди с четвертой группой при этом чаще, чем остальные страдают от порока сердца.

При этом, несмотря на положительную статистику, у людей с первой группой крови чаще остальных наблюдается онкология кожных покровов. У обладателей второй группы присутствует угроза развития язвы и опухоли желудка. У людей с третьей группой высок риск заболеть раком пищевода и поджелудочной железы. Такая же угроза существует у обладателей четвертой группы. У людей со второй и третьей группами имеется также угроза возникновения инфаркта, инсульта и тромбоза.

Напомним, что ранее ученые рассказали, какие алкогольные напитки чаще всего приводят к летальному исходу.

Также ранее ученые рассказали, какой запах женщин привлекает мужчин.