Сніг навколо полярної станції "Вернадський" став рожевим: фантастичні фото

Українські полярними поділились унікальними світлинами рожевого снігу навколо дослідницької станції "Академік Вернадський". У реальність цих фантастичних кольорів аж важко повірити. Проте це абсолютно нормальне явище у кінці зими в Антарктиді.

Чому сніг став рожевим

"Це не фотошоп, а кольори Антарктиди. Рожеві візерунки на білому покриві - так квітне сніг наприкінці антарктичного літа в районі нашої станції "Академік Вернадський", - йдеться у повідомленні.

Таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

"Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання", - пояснюють полярники.

Кольоровий сніг біля дослідницької станції Вернадського (фото: Сергій Глотов і Марта Дзиндра)

Також дослідники додають, що українські вчені зараз відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на "великій землі" їх проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості.

Водорості можуть забарвлювати сніг у три кольори - зелений, помаранчевий і малиновий (фото: Сергій Глотов і Марта Дзиндра)

Як "цвітіння снігу" впливає на клімат

"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок - у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується. Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату", - додають полярники.

Біологи станції "Академік Вернадський" досліджують масштаби "цвітіння снігу" за допомогою дрону.

"Цвітіння снігу" відбувається наприкінці полярного літа (фото: Сергій Глотов і Марта Дзиндра)