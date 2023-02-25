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Снег вокруг полярной станции "Вернадский" стал розовым: фантастические фото

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Суббота 25 февраля 2023 10:27
Снег вокруг полярной станции "Вернадский" стал розовым: фантастические фото Вот так сейчас выглядит снег возле станции "Вернадский"(коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярными поделились уникальными фотографиями розового снега вокруг исследовательской станции "Академик Вернадский". В реальность этих фантастических цветов трудно поверить. Однако это совершенно нормальное явление в конце зимы в Антарктиде.

Уникальным фото "цветения снега" поделился Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Почему снег стал розовым

"Это не фотошоп, а цвет Антарктиды. Розовые узоры на белом покрове - так цветет снег в конце антарктического лета в районе нашей станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических зеленых одноклеточных водорослей.

"Интересно, что одна и та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую. Она зимует под снегом в "зеленом" варианте, где преобладает хлорофилл, а когда становится теплее, то продвигается ближе к поверхности и краснеет, ведь в ней образуются каротиноиды (эти же соединения окрашивают морковь, например). Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения", - объясняют полярники.

Снег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фото

Цветной снег возле исследовательской станции Вернадского (фото: Сергей Глотов и Марта Дзиндра)

Также исследователи добавляют, что украинские ученые отбирают и фиксируют пробы цветного снега, чтобы уже на "большой земле" их проанализировать и лучше понять химические основы трансформации этой водоросли.

Снег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фотоВодоросли могут окрашивать снег в три цвета – зеленый, оранжевый и малиновый (фото: Сергей Глотов и Марта Дзиндра)

Как "цветение снега" влияет на климат

"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем развивается все больше и больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется. Поэтому важно каждый год фиксировать площадь "цветущего снега" на исследуемых поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата", - добавляют полярники.

Биологи станции "Академик Вернадский" исследуют масштабы "цветения снега" с помощью дрона.

Снег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фото

Снег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фотоСнег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фотоСнег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фотоСнег вокруг полярной станции &quot;Вернадский&quot; стал розовым: фантастические фото

"Цветение снега" происходит в конце полярного лета (фото: Сергей Глотов и Марта Дзиндра)

Раньше мы делились фото уникальных растений, способных выживать в условиях вечной мерзлоты.

Просматривайте также фото и видео того, как выглядит снег на Марсе.

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Снегопад полярники Станция Вернадского