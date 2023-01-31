Ось ці рослини виживають серед вічної мерзлоти! Полярники поділились унікальними фото

Українські полярники із дослідницької станції "Академік Вернадський" показали унікальні рослини, що виживають при умовах вічної мерзлоти. Флора материка в основному складається із різнокольорових мохів, але на континенті є також дві квіткові рослини.

Унікальними кадрами рослинності поділився Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook .

Які рослини виживають серед вічної мерзлоти

"На крижаному континенті є свої унікальні рослини. Передусім це різні мохи та лишайники, а також два види квіткових рослин: перлинниця та щучник антарктичний. Вивчати тенденції в зеленому покриві Антарктики важливо, щоб розуміти вплив зміни клімату на вразливу природу регіону та механізми її адаптації", - йдеться у повідомленні.

Науковці наголошують, що рельєф та особливості схилу впливають на мікроклімат так, що різниця в температурі між окремими ділянками може сягати 7 градусів Цельсія.

Ось така рослинність в Антарктиді (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Одні й ті ж мохи - залежно від сприятливості умов - мають різну фотосинтетичну здатність, а отже - виглядають як зелені, бурі чи жовті. За кожним з цих кольорів - певний фізіологічний стан рослини. Дослідити його дозволяють характеристики спектрів пігментів, зокрема головного - хлорофілу.

Для цього дослідники встановлюють спеціальні датчики, які записують різні параметри мікроклімату: температуру ґрунту, його вологість, освітлення тощо.

Ось така флора в Антарктиді (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Зараз такі дослідження проводитиме український біолог Антон Пуговкін. Нині він виконує проєкт з Чеською антарктичною науковою програмою, яка базується при Масариковому університеті, м. Брно. Головна мета дослідження - вивчення стану здоров’я зеленого компонента Антарктики.

Унікальна антарктична рослинність (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Ця експедиція зараз прямує на острів Нельсон (Південні Шетландські острови). Там наш біолог має зробити опис та отримати характеристики стану рослин в різних мікрокліматичних умовах.

Унікальна антарктична рослинність (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Потім такі ж дослідження триватимуть в районі Аргентинських островів, саме там розташована станція "Академік Вернадський". Це дозволить порівняти життя на територіях, розмежованих сотнями кілометрів.

Ось такий мох росте в Антарктиді (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)