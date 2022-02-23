"Снесем орду": в ВСУ рассказали о длинных очередях резервистов к военкоматам

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный выразил благодарность всем резервистам, которые массово пошли к военкоматам после того, как с сегодняшнего дня, 23 февраля, начался их призыв.
Об этом говорится в официальном обращении Валерия Залужного на сайте ВСУ.
"Благодарю резервистов оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.
Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, которая снесет орду, как только она пересечет наши границы", - заявил Залужный.
Он также подчеркнул, что сейчас важен каждый человек, поскольку необходимо обеспечить оборону нашей страны с Востока, Севера и Юга, поэтому ВСУ рассчитывает на украинцев.
"Сегодня наша армия образца 2022 года - не 2014-го. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ - это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Он также выразил благодарность всем бойцам, которые сейчас находятся на передовой и несмотря на обстрелы противника удерживают позиции.
Очередь у военкомата в Соломенском районе Киева (фото: facebook.com/lyudmyla.yankina)
Призову подлежат резервисты возрастом от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав. Максимальный срок службы резервистов - 1 год.
Резервисты оперативного резерва первой очереди - это военные, которые увольняются со срочной военной службы или с военной службы по призыву во время мобилизации.
За призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.
Резерввисты первой очереди будут проходить службу в тех частях и по той специальности, по которой они проходили службу ранее.
За неявку или игнорирование вызова предусматривается административная или уголовная ответственность.
Если резервист по каким-то причинам не может быть призван, то он должен предоставить соответствующий документ.
Напомним, за день на счет фонда помощи украинским военным "Повернись живим" перечислили больше денег, чем за весь прошлый год.
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