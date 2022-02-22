"Это и есть Украина": школьник попросился к военным ВСУ добровольцем

Украинцы для защиты своей страны от военной агрессии России могут помочь военным и волонтерам разными способами, приобщиться к территориальной обороне, а некоторые сами уже готовы идти на фронт, чтобы дать отпор оккупантам. Такой порыв показал школьник, обратившись к бойцам ВСУ.

Об этом 22 февраля рассказал офицер и блогер Анатолий Штефан в своем Facebook .

Он также выложил скрины очень трогательной переписки мальчика, который вот-вот встретит 14-й день рождения, с военными одной из боевых бригад.

Подросток написал армейцам и спросил в чате, можно ли и ему приобщиться к защитникам. Юный доброволец отметил, что хочет быть разведчиком, и уточнил также, что в начале российско-украинской войны он был еще маленький, а теперь якобы "достаточно взрослый", чтобы дать отпор врагу.

Бойцы призвали мальчика хорошо учиться в школе, и при желании по достижении 18-летнего возраста - можно подписать контракт с ВСУ и стать военным.

Ребенок ответил, что будет стараться, и пожелал бойцам хорошего вечера и вернуться живыми с фронта.

"В тот момент, когда Московия разгоняет панику! В тот момент, когда она хочет запугать! Реальная переписка молодого патриота с одной из официальных страниц наших боевых бригад. Это и есть Украина! Нас не сломать никому!" - отметил Штефан "Штирлиц" в своем посте.

Украинский школьник попросился к военным, чтобы защищать страну от оккупантов (фото: скрин facebook.com/ukrop.bc)

Реакция сети

Пользователей соцсети такой порыв ребенка и переписка очень тронули - у публикации тысячи "лайков" и "шеров". Украинцы в комментариях желают храбрецу расти здоровым, призывают поздравить мальчика с 14-летием 23 февраля, благодарят родителей за воспитание, и добавляют, что с такими защитниками Украина непобедима.