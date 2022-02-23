В Украине начался призыв резервистов: сроки и места прохождения службы
В Украине начался призыв резервистов на военную службу. Максимальный срок службы - 1 год.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Резервисты первой очереди оперативного резерва - это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве.Также они отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобретают определенную военную учетную специальность.
Где будет проходить служба
Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав. Призыв начинается с сегодняшнего дня - 23 февраля 2022 года.
Отметим, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, по которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).
"Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", - объяснили в ведомстве.
За призванным резервистам будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.
Что должны делать резервисты на данный момент
Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.
"Если резервист, по тем или иным причинам, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы", - отметили в пресс-службе.
В Службе по связям с общественностью СВ ВСУ объяснили, что за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Напомним, вчера во время видеообращения президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ о призыве резервистов.