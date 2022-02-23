"Знесемо орду": у ЗСУ розповіли про довгі черги резервістів до військкоматів

"Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які відсьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Ці довгі черги по всій країні формують потік колосальної сили, яка знесе орду, як тільки вона перетне наші кордони", - заявив Залужний.

Він також підкреслив, що зараз важлива кожна людина, оскільки необхідно забезпечити оборону нашої країни зі Сходу, Півночі і Півдня, тому ЗСУ розраховує на українців.

"Сьогодні наша армія зразка 2022 року - не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і мотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це непохитний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна сім'я", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також висловив подяку всім бійцям, які зараз знаходяться на передовій і незважаючи на обстріли противника утримують позиції.

Черга біля військкомату в Солом'янському районі Києва (фото: facebook.com/lyudmyla.yankina)

Хто підлягає призову резервістів

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад. Максимальний термін служби резервістів -1 рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги - це військові, які звільняються зі строкової військової служби або з військової служби за призовом під час мобілізації.

За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Де буде проходити служба

Резерввісти першої черги будуть проходити службу в тих частинах і за тією спеціальністю, за якою вони проходили службу раніше.

За неявку або ігнорування виклику передбачається адміністративна або кримінальна відповідальність.

Якщо резервіст з якихось причин не може бути призваний, то він повинен надати відповідний документ.