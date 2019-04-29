Снег с градом и улицы-реки: в сети показали последствия стихии на Пасху (видео)

Непогода в Украине принесла не только обильные дожди, но и град. В некоторых районах осадки значительно подтопили домашние хозяйства и превратили улицы в бурлящие водные потоки. Больше всего досталось Тернопольской области. В сети показали фото и видео последствий стихии.

Спасатели активно помогали восстанавливать пострадавшую инфраструктуру. Так, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области рассказали, что вечером на Пасху в регионе были подтоплены 34 домохозяйства.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Также в области потоки дождевых вод затруднили проезд на дорогах. Шквальный ветер валил деревья.

Видео: YouTube / Agro Life UA

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото с трассы Тернополь-Львов около села Озерное. На снимках показано, как снег плотно припорошил дорогу.

Также на кадрых показан крупный град.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

В пресс-службе ГСЧС предупредили украинцев о новых опасных метеорологических явлениях в понедельник, 29 апреля.

Сегодня в большинстве северных, центральных, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях пройдут значительные дожди, гроза, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщалось ранее, погода в Украине с 29 апреля по 3 мая будет дождливой и прохладной, и только в середине недели прогнозируется небольшое потепление, и осадки ненадолго "сбавят обороты".

Напомним, что синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины 28-29 апреля.

Добавим, что в марте сильнейший ураган в Украине наделал много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв.