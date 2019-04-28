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Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Украины

Новости » Общество    28.04.2019 - 14:17
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Украины
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины 28-29 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий.

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