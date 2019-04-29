Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Иллюстративное фото: Дождь (УНИАН)

Погода с 29 апреля по 3 мая будет как сплошной Поливальный понедельник

Погода в Украине с 29 апреля по 3 мая будет дождливой и прохладной, и только в середине недели прогнозируется небольшое потепление, и осадки ненадолго "сбавят обороты". Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 29 апреля, дожди с грозами пройдут во всех областях, только в Крыму будет переменная облачность.

В среднем по стране температура воздуха снизится до +11... +15 градусов в дневное время и до +5... +13 градусов в ночное. Только на Юге украинцев еще побалует теплая погода - столбики термометров в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будут колебаться в пределах +20... +22 градусов днем и от +8 до +11 градусов ночью.

Таким образом погода устроит украинцам настоящий Поливальный понедельник в прямом смысле слова. Только в отличие от старинного обряда в первый понедельник после Пасхи в этот раз промокнут не только девушки, но и парни.

Карта погоды на 29 апреля (фото: скрин meteo.gov.ua)

Во вторник, 30 апреля, синоптическая ситуация останется аналогичной - Украину зальет дождями, только грозы "сместятся" на Юг.

Температура воздуха в последний день апреля в среднем составит около +12... +17 градусов, но в южных регионах будут выше - от +20 до +22 градусов в дневное время и около +6... +11 градусов в ночное.

Карта погоды на 30 апреля (фото: скрин meteo.gov.ua)

Первый день мая не принесет особых изменений - осадки продолжатся по всей Украине, а грозы продолжат плавно двигаться в южном и юго-восточном направлении.

Стоблики термометров днем 1 мая покажут в среднем около +11... +13 градусов в северных и западных областях (только в Закарпатской области будет +16... +18 градусов) и от +16 до +22 градусов в южных, центральных и восточных регионах. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов (в Черниговской и Сумской областях ожидается от +4 до +6 градусов).

Карта погоды на 1 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

В четверг, 2 мая, наконец осадки начнут уступать место ясному небу. Сухо будет в Луцкой, Ровенской и Хмельницкой областях, а также во всех южных регионах, где погнозируется переменная облачность.

Температура воздуха днем 2 мая в среднем по стране составит от +11 до +18 градусов (в Донецкой области чуть теплее - до +20 градусов), а ночью будет от +5 до +10 градусов (на Западе термометры в темное время суток будут показывать от +3 до +7 градусов).

Карта погоды на 2 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

Дожди вернутся с новой силой уже в пятницу, 3 мая. Сильные осадки прогнозируются везде, кроме южных областей.

Температура воздуха в последний рабочий день недели не особо изменится и останется относительно прохладной - днем в среднем термометры покажут от +14 до +17 градусов, в ночью - от +3 до +8 градусов.

Карта погоды на 3 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики дали долгосрочный прогноз на май. При этом по их ожиданиям ухудшение погодных условий должно наступить во второй половине последнего весеннего месяца.

Также мы писали о том, в мае 2019 украинцы будут иметь 9 выходных дней, в число которых входят два праздничных - 1 мая и 9 мая, при этом в субботу 11 числа придется отрабатывать вместо 30 апреля.