ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 06:33
Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди
Иллюстративное фото: Дождь (УНИАН)

Погода с 29 апреля по 3 мая будет как сплошной Поливальный понедельник

Погода в Украине с 29 апреля по 3 мая будет дождливой и прохладной, и только в середине недели прогнозируется небольшое потепление, и осадки ненадолго "сбавят обороты". Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 29 апреля, дожди с грозами пройдут во всех областях, только в Крыму будет переменная облачность.

В среднем по стране температура воздуха снизится до +11... +15 градусов в дневное время и до +5... +13 градусов в ночное. Только на Юге украинцев еще побалует теплая погода - столбики термометров в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будут колебаться в пределах +20... +22 градусов днем и от +8 до +11 градусов ночью. 

Таким образом погода устроит украинцам настоящий Поливальный понедельник в прямом смысле слова. Только в отличие от старинного обряда в первый понедельник после Пасхи в этот раз промокнут не только девушки, но и парни. 

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Карта погоды на 29 апреля (фото: скрин meteo.gov.ua)

Во вторник, 30 апреля, синоптическая ситуация останется аналогичной - Украину зальет дождями, только грозы "сместятся" на Юг.

Температура воздуха в последний день апреля в среднем составит около +12... +17 градусов, но в южных регионах будут выше - от +20 до +22 градусов в дневное время и около +6... +11 градусов в ночное. 

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Карта погоды на 30 апреля (фото: скрин meteo.gov.ua)

Первый день мая не принесет особых изменений - осадки продолжатся по всей Украине, а грозы продолжат плавно двигаться в южном и юго-восточном направлении.

Стоблики термометров днем 1 мая покажут в среднем около +11... +13 градусов в северных и западных областях (только в Закарпатской области будет +16... +18 градусов) и от +16 до +22 градусов в южных, центральных и восточных регионах. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов (в Черниговской и Сумской областях ожидается от +4 до +6 градусов).

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Карта погоды на 1 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

В четверг, 2 мая, наконец осадки начнут уступать место ясному небу. Сухо будет в Луцкой, Ровенской и Хмельницкой областях, а также во всех южных регионах, где погнозируется переменная облачность.

Температура воздуха днем 2 мая в среднем по стране составит от +11 до +18 градусов (в Донецкой области чуть теплее - до +20 градусов), а ночью будет от +5 до +10 градусов (на Западе термометры в темное время суток будут показывать от +3 до +7 градусов).

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Карта погоды на 2 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

Дожди вернутся с новой силой уже в пятницу, 3 мая. Сильные осадки прогнозируются везде, кроме южных областей.

Температура воздуха в последний рабочий день недели не особо изменится и останется относительно прохладной - днем в среднем термометры покажут от +14 до +17 градусов, в ночью - от +3 до +8 градусов.

Будет лить и греметь: когда в Украине поутихнут дожди

Карта погоды на 3 мая (фото: скрин meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики дали долгосрочный прогноз на май. При этом по их ожиданиям ухудшение погодных условий должно наступить во второй половине последнего весеннего месяца.

Также мы писали о том, в мае 2019 украинцы будут иметь 9 выходных дней, в число которых входят два праздничных - 1 мая и 9 мая, при этом в субботу 11 числа придется отрабатывать вместо 30 апреля.

В Квебеке эвакуировали более 7,7 тыс. людей из-за половодья Накроет грозами: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь