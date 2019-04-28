Поливальный понедельник: где погода щедро "поздравит" украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода 29 апреля будет ухудшаться

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, почти везде будет дождливой, местами прогнозируются грозы. Сухо будет только в южных областях. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она также предупредила о надвигающемся похолодании.

В северных, западных и большинстве восточных регионах завтра температура воздуха ожидается около +10... +15 градусов.

"Поэтому ревностные любители Мокрого понедельника хорошо подумайте. Может, отдайте лучше ваш энтузиазм дождю и облакам", - отметила Диденко.

Жителей южных и центральных областей погода 29 апреля еще побалует теплом - столбики термометров будут варьироваться между +18 и +25 градусов.

Синоптик рассказала, что в Киеве в понедельник будет идти дождь и серьезно разгуляется ветер.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Температура воздуха в столице составит до +11... +14 градусов.

При этом уже во вторник, 30 апреля, дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно.

В среду, 1 мая, в Киеве сохранится холодная погода, и дожди усилятся.

"К нам придет циклон", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, синоптики дали долгосрочный прогноз на май. Ожидается, что погода в последний месяц весны будет переменчивой, но большую часть мая прогнозируется высокая температура воздуха и отсутствие осадков. При этом уже во второй половине мая синоптики ожидают ухудшение погодных условий.

Также мы писали о том, в мае 2019 украинцы будут иметь 9 выходных дней, в число которых входят два праздничных - 1 мая и 9 мая, при этом в субботу 11 числа придется отрабатывать вместо 30 апреля.