Сніг із градом та вулиці-річки: у мережі показали наслідки стихії на Великдень (відео)

Негода в Україні принесла не тільки рясні дощі, але і град. У деяких районах опади значно підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на бурхливі водні потоки. Найбільше дісталося Тернопільській області. У мережі показали фото і відео наслідків стихії.

Рятувальники активно допомагали відновлювати постраждалу інфраструктуру. Так, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області розповіли, що ввечері на Великдень у регіоні були підтоплені 34 домогосподарства.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Також в області потоки дощових вод ускладнили проїзд на дорогах. Шквальний вітер валив дерева.

Відео: YouTube / Agro Life UA

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото з траси Тернопіль-Львів біля села Озерне. На знімках показано, як сніг щільно припорошив дорогу.

Також на кадрых показано крупний град.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

У прес-службі ДСНС попередили українців про нові небезпечні метеорологічні явища у понеділок, 29 квітня.

Сьогодні в більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській і Львівській областях пройдуть значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомлялося раніше, погода в Україні з 29 квітня по 3 травня буде дощовою і прохолодною, і тільки в середині тижня прогнозується невелике потепління, і опади ненадовго "зменшать обороти".

Нагадаємо, що синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України 28-29 квітня.

Додамо, що в березні сильний ураган в Україні наробив багато біди в різних містах і став причиною людських жертв.