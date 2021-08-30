Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью

В Киеве гроза устроила фантастическое световое шоу в ночь с 29 на 30 августа, которое стало продолжением непогоды, разгулявшейся в столице во второй половине дня воскресенья.
Смотрите ниже в материале яркие фото и видео молнии, которая озаряла ночную столицу.
Вспышки молнии и раскаты грома продолжались до середины ночи, а утро встретило жителей столицы теплом и высокой влажностью воздуха.
"Мощнейшая гроза этой ночью взбудоражила всех в Киеве, но зрелище чертовски красивое", - подписаны кадры.
Видео: Молнии в Киеве устроили световое шоу (t.me/apnewsua)
На ярких кадрах видны электрические разряды, которые подсвечивали ночное небо над столицей Украины.
Фото: Гроза в Киеве в ночь с 29 на 30 августа (t.me/apnewsua)
Отметим, что синоптики предупреждают о грозе в столице и этой ночью. А 31 августа - 1 сентября в Киеве похолодает днем до +21+22. Так что сегодняшний день - самый теплый в ближайшей перспективе.
Скрин: Прогноз погоды в Киеве на три дня (gismeteo.ua)
Напомним, что 29 августа около 17:00 в Киеве началась гроза, местами с градом и шквальным ветром. В сети публиковали фото и видео последствий непогоды.
А "тропический" ливень в считанные минуты превратил центральные улицы Киева в реки. Пострадала и станция метро на Оболони, ее пришлось закрыть, так как вода попала в вестибюль.