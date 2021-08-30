Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью

Вспышки молнии и раскаты грома продолжались до середины ночи, а утро встретило жителей столицы теплом и высокой влажностью воздуха.

"Мощнейшая гроза этой ночью взбудоражила всех в Киеве, но зрелище чертовски красивое", - подписаны кадры.

Видео: Молнии в Киеве устроили световое шоу (t.me/apnewsua)

На ярких кадрах видны электрические разряды, которые подсвечивали ночное небо над столицей Украины.

Фото: Гроза в Киеве в ночь с 29 на 30 августа (t.me/apnewsua)

Отметим, что синоптики предупреждают о грозе в столице и этой ночью. А 31 августа - 1 сентября в Киеве похолодает днем до +21+22. Так что сегодняшний день - самый теплый в ближайшей перспективе.

Скрин: Прогноз погоды в Киеве на три дня (gismeteo.ua)