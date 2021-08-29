Ливень с градом и вырванные деревья: в Киеве разгулялась непогода (видео и фото)

Киев накрыл сильный ливень днем 29 августа, который хоть и не продолжался долго, зато успел затопить некоторые улицы и площади в разных районах столицы.

Видео и фото внезапной "мокрой" стихии сняли киевляне, и кадры появились в сети.

Кроме мощного дождя и шквалистого ветра, также в Киеве выпал крупный град. В частности, "льдинки" с неба посыпались на правом берегу на севере Киева - в Оболонском и Минском массивах.

Перед началом непогоды, небо над столицей накрыли густые темные тучи. Затем быстро усилился ветер, в кое-где порывы даже срывали защитные сетки на окнах, рассказывают киевляне.

Видео: дождь с градом в Киеве на Оболони 29 августа

Ливень "особо" прошелся и по левому берегу, и если на Позняках и Харьковском дождь не задержался и на 10-15 минут, то на Лесном продлился дольше, и успел залить улицы, а ветер - согнать прохожих под навесы.

"На Лесном массиве небо мгновенно потемнело, подул шквальный ветер и ливанул дождь", - описывают непогоду жители столицы.

Видео: ливень в Киеве на Лесном массиве 29 августа

Также в пабликах появилось видео затопленных улиц. Так, изрядно подтопило некоторые площади недалеко от центра, на Соломенке и Святошино, на проспекте Победы мощный ветер повалил дерево, на Жилянской и Олеся Гончара на проезжей части образовалось "озеро", и авто приходится "плавать", что также вызвало затруднения для движения транспорта.

Киев накрыл сильный ливень 29 августа (фото: facebook.com / t.me/dtpkievua)

Видео: Киев залило после сильного дождя 29 августа

Видео: последствия мощного ливня в Киеве 29 августа

Видео: в Киеве подтопило некоторые улицы из-за ливня 29 августа

Нужно сказать, что накануне разыгравшейся непогоды жителей столицы предупредили об ухудшающейся погодной ситуации и грозах, был объявлен І уровень опасности ("желтый") - соответствующее сообщение появилось на сайте Киевского горсовета.

Специалисты рекомендовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Также киевлянам напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.