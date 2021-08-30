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В Киеве "тропический" ливень затопил станцию метро: "никогда такого не было и вот опять"

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 08:35
В Киеве "тропический" ливень затопил станцию метро: "никогда такого не было и вот опять" В Киеве осадки затопили подземку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ливень в Киеве прошел 29 августа. Он был настолько сильным, что затопил станцию метро "Героев Днепра". Из-за этого первый вестибюль закрыли на вход и выход.

Киевляне в соцсетях публикуют фото и видео затопленной станции.

Так, например, киевлянка Марина сообщила в Facebook, что из-за почти тропического ливня, который продолжался минут 20-30, два выхода и один вход на станцию были залиты водой.

Она отметила, что в то же время один вход остался сухим, а людей из прибывших поездов просили выходить с платформы через вход. Отмечается, что работники метро и ТЦ "Оазис" пытались убрать воду швабрами и уборочными машинами.

Как выглядела затопленная станция

В Киеве &quot;тропический&quot; ливень затопил станцию метро: &quot;никогда такого не было и вот опять&quot;В Киеве &quot;тропический&quot; ливень затопил станцию метро: &quot;никогда такого не было и вот опять&quot;В Киеве &quot;тропический&quot; ливень затопил станцию метро: &quot;никогда такого не было и вот опять&quot;В Киеве &quot;тропический&quot; ливень затопил станцию метро: &quot;никогда такого не было и вот опять&quot;В Киеве &quot;тропический&quot; ливень затопил станцию метро: &quot;никогда такого не было и вот опять&quot;Станцию"Героев Днепра" затопило дождем (фото: facebook.com/maryna.synhaivska)

В комментариях люди иронизируют и пишут, мол, "никогда такого не было и вот опять".

Как сейчас работает станция

Ограничения на "Героев Днепра" продолжались около двух часов. Немного позже на странице киевского метрополитена в Facebook сообщили, что станция работает в обычном режиме.

На момент 08.00 утра 30 августа никаких проблем с киевской подземкой нет.

Как мы писали ранее, в Киеве 29 августа разгулялась непогода.

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