RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі

Автор: Світлана Мащенко

У Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу в ніч з 29 на 30 серпня, яке стало продовженням негоди, що розгулялася в столиці в другій половині дня неділя.

Дивіться нижче в матеріалі яскраві фото і відео блискавки, яка осявала нічну столицю.

Спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі, а ранок зустрів жителів столиці теплом і високою вологістю повітря.

"Надпотужна гроза цієї ночі розбурхала всіх у Києві, але видовище до біса красиве", - підписані кадри.

Відео: Блискавки в Києві влаштували світлове шоу (t.me/apnewsua)

На яскравих кадрах видно електричні розряди, які підсвічували нічне небо над столицею України.

Фото: Гроза в Києві в ніч з 29 на 30 серпня (t.me/apnewsua)

Зазначимо, що синоптики попереджають про грозу в столиці і цієї ночі. А 31 серпня - 1 вересня в Києві похолодає вдень до +21+22. Так що сьогоднішній день - найтепліший в найближчій перспективі.

Скрін: Прогноз погоди в Києві на три дні (gismeteo.ua)

Нагадаємо, що 29 серпня близько 17:00 у Києві почалася гроза, місцями з градом і шквальним вітром. У мережі публікували фото і відео наслідків негоди.

А "тропічна" злива в лічені хвилини перетворила центральні вулиці Києва на річки. Постраждала і станція метро на Оболоні, її довелося закрити, так як вода потрапила у вестибюль.

Читайте РБК-Україна в Google News
грозаПогода в Києві