В Раду внесли закон о предотвращении влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона №2296 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, проект внесли 21 октября. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст законопроекта отсутствует. Авторы документа - преимущественно нардепы от фракции "Слуга народа".

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре отрицают информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине. По словам директора ведомства Николая Кульбиды, превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная геофизическая обсерватория обнародовала данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины. Отмечалось, что в целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.

При этом метеорологи отмечали, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

Так, по данным профильных сайтов, 21 октября высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве наблюдался в семи районах Киева.