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В Укргидрометцентре опровергли информацию о загрязнении воздуха

Новости » Общество    22.10.2019 - 11:21
В Укргидрометцентре опровергли информацию о загрязнении воздуха
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Укргидрометцентр отреагировал на сообщения о загрязнении воздуха оксидом углерода

В Украинском гидрометеорологическом центре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине. Такое заявление сделал директор ведомства Николай Кульбида, передает корреспонтент РБК-Украина.

Сообщается, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

"Во всех крупных городах по оксиду углерода концентрация составляла от 0,1 до 1,4. Лишь в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но это характерно для осеннего периода в Украине. Ничего удивительного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не случилось", - сообщил Кульбида.

Напомним, Центральная геофизическая обсерватория обнародовала данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины.

Как отмечается в сообщении обсерватории, в целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.

В то же время метеорологи отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

Как сообщало РБК-Украина, по данным профильных сайтов, 21 октября высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве наблюдался в семи районах Киева.

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