Смог і чадний газ налякав українців: що відбувається і як захиститися

Забруднення повітря в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Забруднення повітря в Україні прокоментували експерти

В Україні зафіксовано високий рівень викидів в атмосферу - згідно з даними програми для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів навколишнього середовища Save Ecobot, "хмара" накрила майже все Лівобережжя. У мережі через це почався справжній ажіотаж - українці переживають, що показники високої концентрації CO (окису вуглецю або чадного газу) є причиною турбуватися про негативний вплив на здоров'я.

Експерти і медики прокоментували ситуацію щодо смогу, який супроводжується неприємним запахом, і пояснили, чи є підстави переживати і як уникнути можливих ризиків.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди, ніякого високого рівня забруднення атмосферного повітря в нашій країні немає. Спеціаліст заявляє, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.

У всіх великих містах по CO концентрація становила від 0,1 до 1,4. Лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації, додав Кульбіда.

За словами екс-керівниці МОЗ України Уляни Супрун, рівень СО у повітрі залежить від багатьох факторів, і основний його джерело - викиди від автомобілів.

Карта забруднення повітря в Україні (Фото: dp.informator.ua)

"Атмосферний вміст оксиду вуглецю в типових міських районах становить близько 10 проміле (частин на мільйон), приблизно в 100 разів вище, ніж в атмосфері Землі в цілому. У районах з великим трафіком рівень СО може піднятися до 50 проміле", - йдеться в її публікації в Facebook.

Нормальним рівнем СО вважається 40 мг/м3. Верхній допустимий поріг забруднення - це 200 мг/м3. Такі дані отримані з урахуванням наслідків для серцево-судинної системи. На роботі такий рівень може бути до 55 мг/м3, - пояснила Супрун.

Медик зазначила, що крім автомобілів, висока концентрація оксиду вуглецю, ймовірно, утворилася через масове спалювання трави, листя, сміття, залишків з полів і горіння боліт (торфовищ). Так, наприклад, під час згоряння тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму. До його складу входять пил, оксиди азоту і сірки, чадний газ, важкі метали, діоксини і низка канцерогенних сполук. Через особливості погодних умов (відсутність вітру, висока вологість, температурні інверсії), ймовірно, ці небезпечні сполуки залишаються біля поверхні землі, а не розсіюються в повітрі.

"В Україні та Європі ніде немає нормального рівня СО в повітрі. Воно скрізь завищено, особливо в містах", - додала Супрун.

Також медик дала поради що робити, щоб зменшити ризики:

Не паліть листя.

Не паліть стерню і сухостій.

Відмовтеся від автомобілів принаймні на період безвітряних теплих днів і холодних ночей - користуйтеся громадським транспортом.

Купувати медичні маски або оригінальні пов'язки не треба. Якщо хочете дійсно захиститися, а не просто збільшувати паніку, то потрібен респіратор з фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий.

Робіть вдома вологе прибирання.

Користуйтеся денними кремами із ретиноїдами і токоферолом. Вони захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем.

Не грійтесь газом на кухні і менше стійте біля плити, щоб уникнути чадного газу

Киньте палити - через куріння в крові і так є від 3 до 20% карбоксигемоглобіну, в залежності від того, скільки людина курить.

"Вам що, мало забрудненого повітря?" - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Між тим експерт MindExperiment Наталія Треніна у своєму Facebook опублікувала фото з останніми даними сервісів по забрудненню повітря і задала питання, чи є зв'язок між сильним туманом, датчиками і виробництвом.

Фото: facebook.com/natatara