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Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

STYLERПроисшествия    19.04.2020 - 12:32
Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)
Смог в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Смог в Киеве снова сделал столицу Украины самым загрязненным городом в мире

Смог в Киеве из-за многочисленных поджогов в Киевской и Черниговской области 19 апреля снова побил мировые рекорды по загрязнению воздуха. На ситуацию вероятнее всего повлияли новые поджоги, в результате которых сгорела деревня под Киевом. В сети также показали, как выглядит Киев сейчас.

В социальной сети Facebook сообщили о новых случаях поджогов, а также показали актуальные фотографии столичных пейзажей.

19 апреля стало известно о поджоге с. Тетеревское в Иванковском районе Киевской области. На видео видно, что огонь перебросился на дома.

На ситуацию со смогом также мог повлиять поджог, совершенный двумя мужчинами на берегу реки Ирпень вблизи сел Гатное и Белогородка Киево-Святошинского района 18 апреля.

Всего за последнюю неделю в Киеве и области по состоянию на 18 апреля горело более девяти локаций.

Киев:

  1. Голосеевский лес (вчера).
  2. Ресторан "Новая Земля" (Позняки).
  3. Электроподстанция (Левый берег).
  4. Склады на Бориспольской.
  5. Яхт-клуб на Русановке.

Киевская область:

  1. Билогодка.
  2. Бородянка.
  3. Березань (дачный поселок / лес).
  4. с. Гора (свалка).

Сейчас в столице высокий уровень смога. В сети появились свежие фото окутанного дымом Киева. Фото появилось в Facebook блогера Влада Антонова.

Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

Смог в Киеве 19 апреля (фото: Александр Гусев)

Стоит отметить, что по состоянию на 11:00 19 апреля Киев занимает 7-е место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

Уровень смога в Киеве сегодня (скриншот: iqair.com)

Напомним, что украинцам рассказали, как защитить себя от загрязненного воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

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