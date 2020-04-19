Смог в Киеве: как изменилась ситуация и новые случаи поджогов (фото, видео)

Смог в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Смог в Киеве снова сделал столицу Украины самым загрязненным городом в мире

Смог в Киеве из-за многочисленных поджогов в Киевской и Черниговской области 19 апреля снова побил мировые рекорды по загрязнению воздуха. На ситуацию вероятнее всего повлияли новые поджоги, в результате которых сгорела деревня под Киевом. В сети также показали, как выглядит Киев сейчас.

В социальной сети Facebook сообщили о новых случаях поджогов, а также показали актуальные фотографии столичных пейзажей.

19 апреля стало известно о поджоге с. Тетеревское в Иванковском районе Киевской области. На видео видно, что огонь перебросился на дома.

На ситуацию со смогом также мог повлиять поджог, совершенный двумя мужчинами на берегу реки Ирпень вблизи сел Гатное и Белогородка Киево-Святошинского района 18 апреля.

Всего за последнюю неделю в Киеве и области по состоянию на 18 апреля горело более девяти локаций.

Киев:

Голосеевский лес (вчера). Ресторан "Новая Земля" (Позняки). Электроподстанция (Левый берег). Склады на Бориспольской. Яхт-клуб на Русановке.

Киевская область:

Билогодка. Бородянка. Березань (дачный поселок / лес). с. Гора (свалка).

Сейчас в столице высокий уровень смога. В сети появились свежие фото окутанного дымом Киева. Фото появилось в Facebook блогера Влада Антонова.

Смог в Киеве 19 апреля (фото: Александр Гусев)

Стоит отметить, что по состоянию на 11:00 19 апреля Киев занимает 7-е место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Уровень смога в Киеве сегодня (скриншот: iqair.com)

Напомним, что украинцам рассказали, как защитить себя от загрязненного воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.