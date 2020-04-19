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Большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 11:50
Большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали
Фото: пожары в Житомирской области (dsns.gov.ua)

В Минздраве заявляют об уменьшении смога в Киеве

Большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большая из 9 очагов пожара уже локализирована.

"Смог, который мы ощущаем в Киеве, вызванный пожаром травяного настила, произошедшем в Житомирской области. Сейчас службы ГСЧС локализируют. С девяти ячеек поджога, большая часть уже локализирована. Сегодня мы уже чувствуем уменьшения этого смога в Киеве. Потому что изменилось направление ветра. Есть несколько советов от Минздрава: меньше выходить на воздух, особенно в утренние часы, плотно закрывать окна", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

Напомним, вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.

Появилось видео ликвидации пожаров в Житомирской области, где уничтожено 39 зданий Полиция задержала причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень
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