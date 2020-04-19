Пожары в Чернобыле: украинцам рассказали, как защитить себя от загрязненного воздуха

Пожары в Чернобыле - как себя обезопасить (dsns.gov.ua)

Эксперт сообщил, что загрязненный воздух может привести к онкологическим заболеваниям

Пожары в ЧАЭС сделали из Киева один из самых загрязненных мегаполисов. Из-за воздуха у людей першит в горле и дышать становится все сложнее. Данная проблема может привести в дальнейшем к развитию онкологических заболеваний.

Врач-пульмонолог Евгений Симонец прояснил важные моменты, а также рассказал, как защитить себя от загрязненного воздуха. Об этом информирует издание "ФАКТЫ".

"Даже здоровых людей беспокоит дискомфорт, головокружение, тошнота. Могу предположить, что эти и другие неприятные симптомы досаждают едва ли не половине жителей Киева. Уже неделю, с тех пор как начали гореть чернобыльские леса, у меня прибавилось профильных пациентов: с легочной патологией, бронхиальной астмой, хроническим заболеванием легких и бронхитом", - говорит Симонец.

Также отмечается тот факт, что у пациентов из-за грязного воздуха часто наблюдается сухой кашель. ‎Это немного настораживает, ведь данный симптом может проявляться при коронавирусе.

По словам врача, лучший способ уберечь себя от лишних проблем со здоровьем - не выходить из дома. Если есть необходимость выйти на улицу - обзаведитесь респиратором, поскольку медицинская маска не защищает от вдыхания продуктов горения.

Окна и форточки в квартире должны быть плотно закрыты. При этом воздух нужно периодически увлажнять и включить кондиционер в режиме закрытого контура. Также рекомендуется отказаться от выполнения дыхательных упражнений, пока ситуация не улучшится.

Напомним, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

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