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Киев занял лидерство в мире по уровню загрязненности воздуха

Новости » Общество     19.04.2020 - 01:00
Киев занял лидерство в мире по уровню загрязненности воздуха
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

От начала суток 19 апреля уровень загрязненности воздуха составляет 213

Уровень загрязненности воздуха в Киеве по состоянию на начало воскресенья, 19 апреля, является самым высоким в мире. Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные ресурса iqair.

Максимально допустимые показатели загрязненности сейчас превышены почти в 5 раз - 213 при максимальном значении в 50.

В субботу, 18 апреля, вечером состоянию на 19:00 индекс загрязнения составил 87. Таким образом Киев на тот момент занимал 32 место в мире в рейтинге загрязненности воздуха.

Всего в столице Украины в течение минувших суток зафиксировали 37 пожаров травяного настила и торфяников.

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Напомним, вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

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