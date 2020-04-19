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Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)

STYLERПодії    19.04.2020 - 12:32
Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)
Смог у Києві (колаж: РБК-Україна)

Смог у Києві знову зробив столицю України найзабрудненішим містом у світі

Смог у Києві через численні підпали у Київській та Чернігівській області 19 квітня знову побив світові рекорди по забрудненню повітря. На ситуацію найімовірніше вплинули нові підпали, в результаті яких згоріло село під Києвом. В мережі також показали, як виглядає Київ зараз.

В соціальній мережі Facebook повідомили про нові випадки підпалів, а також показали актуальні фотографії столичних пейзажів.

19 квітня стало відомо про підпал с. Тетерівське в Іванківському районі Київської області. На відео видно, що полум'я перекинулось на будинки.

На ситуацію зі смогом також міг вплинути підпал, вчинений двома чоловіками на березі річки Ірпінь поблизу сіл Гатне та Білогородка Києво-Святошинського району 18 квітня.

Лише за останній тиждень в Києві та області станом на 18 квітня горіло понад дев'ять локацій.

Київ:

  1. Голосіївський ліс (вчора).
  2. Ресторан "Нова Земля" (Позняки).
  3. Електропідстанція (Лівий берег).
  4. Склади на Бориспільській.
  5. Яхт-клуб на Русанівці.

Київська область

  1. Билогодка.
  2. Бородянка.
  3. Березань (дачне селище / ліс).
  4. с. Гора (звалище).

Зараз у столиці високий рівень смогу. У мережі з'явилися свіжі фото оповитого димом Києва. Фото опубліковані у Facebook блогера Влада Антонова.

Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)

Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)

Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)

Зміг у Києві 19 квітня (фото: Олександр Гусєв)

Варто відзначити, що станом на 11:00 19 квітня Київ займає 7-е місце в рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям.

Смог у Києві: як змінилася ситуація і нові випадки підпалів (фото, відео)

Рівень смогу в Києві сьогодні (скріншот: iqair.com)

Нагадаємо, що українцям розповіли, як захистити себе від забрудненого повітря.

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