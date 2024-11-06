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Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)

Як українці відреагували на перемогу Трампа у мемамх (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У США обрали нового президента й ним став Дональд Трамп. І хоча підрахунок голосів ще триває, вже відомо, що він набрав 277 голосів з 270 потрібних та здобув перемогу в усіх ключових штатах. Українці миттєво відреагували на цю новину - мемами та різноманітними дописами у соцмережах.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найсмішніші жарти та картинки, якими українці описують своє ставлення до новобраного президента США.

Результат виборів у США не став несподіванкою, бо було зрозуміло, що шанси у Трампа дуже великі. І вже зранку соцмережі вибухнули мемами, картинками та жартами про його перемогу. 

Від світових трендів не відстають й українці, які по-різному реагує на цю новину: для когось майже вже "кінець світу" та початок третьої світової, а хтось ставиться більш спокійно та пропонує іншим просто набратися терпіння, займатися своїми справами та не перейматися через обрання Трампа.

Як українці реагують на перемогу Трампа (скриншоти)

Українці встигли пожартувати про те, що Трамп пообіцяв закінчити війну за 24 години та нагадали, що відлік часу пішов. А ще згадали старі та підзабуті меми з новобраним президентом США.

Як українці реагують на перемогу Трампа (скриншоти)

 

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Дональд ТрампВибори в СШАКурйози