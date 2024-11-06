Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)

Результат выборов в США не стал неожиданностью, потому что было ясно, что шансы у Трампа очень велики. И уже утром соцсети разразились мемами, картинками и шутками о его победе.

От мировых трендов не отстают и украинцы, которые по-разному реагируют на эту новость: для кого-то почти уже "конец света" и начало третьей мировой, а кто-то ставится спокойнее и предлагает другим просто набраться терпения, заниматься своими делами и не беспокоиться из-за избрания Трампа.

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)

Украинцы уже успели пошутить, что Трамп пообещал закончить войну через 24 часа и напомнили, что счет времени пошел. А еще вспомнили старые и призабытые мемы с новоизбранным президентом США.

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)