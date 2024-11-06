RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)

Как украинцы отреагировали на победу Трампа в мемамх (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В США избрали нового президента и им стал Дональд Трамп. И хотя подсчет голосов продолжается, уже известно, что он набрал 277 голосов из 270 нужных и одержал победу во всех ключевых штатах. Украинцы мгновенно отреагировали на эту новость - мемами и всевозможными сообщениями в соцсетях.

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые смешные шутки и картинки, которыми украинцы описывают свое отношение к новоизбранному президенту США.

Результат выборов в США не стал неожиданностью, потому что было ясно, что шансы у Трампа очень велики. И уже утром соцсети разразились мемами, картинками и шутками о его победе.

От мировых трендов не отстают и украинцы, которые по-разному реагируют на эту новость: для кого-то почти уже "конец света" и начало третьей мировой, а кто-то ставится спокойнее и предлагает другим просто набраться терпения, заниматься своими делами и не беспокоиться из-за избрания Трампа.

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)

Украинцы уже успели пошутить, что Трамп пообещал закончить войну через 24 часа и напомнили, что счет времени пошел. А еще вспомнили старые и призабытые мемы с новоизбранным президентом США.

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВыборы в СШАКурйози